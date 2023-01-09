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росія вже майже стоїть перед питанням, чого вони досягнуть нескінченними обстрілами - посол ЄС в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. росія не зможе нескінченно здійснювати ракетні обстріли по Україні, тому що запаси ракет вичерпуються, а можливостей виготовляти нові в росії дедалі менше. Про це повідомив в інтерв'ю для естонського видання Postimees посол ЄС в Україні Матті Маасікас, пише УНН.

росія вже майже стоїть перед питанням, чого вони досягнуть нескінченними обстрілами - посол ЄС в Україні

Цитата

«Ракетні обстріли нескінченно продовжуватися не можуть. І купувати їх у «високорозвинених країн» на зразок Північної Кореї вони самі не захочуть. росія вже майже стоїть перед питанням, наскільки варто залазити у свій “НЗ” і чого вони досягнуть нескінченними обстрілами.

По-друге, дуже важливим чинником будуть встановлені щодо росії санкції. Тут річ не лише у тому, як вони впливають на всю економіку загалом, але насамперед на оборонну промисловість. Багато комплектуючих росія отримати не може, а отже, і високотехнологічну зброю виробляти не зможе. Здатність виробляти технологічні речі в росії падає, падає і здатність вести війну», – повідомив Маасікас.

Нагадаємо

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що армія рф має запас ракет для завдання ще двох-трьох масованих ударів по Україні.

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