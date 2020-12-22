Россия ввела санкции против тех, "кто нагнетает ситуацию вокруг Навального"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Россия в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза из-за отравления Алексея Навального приняла решение о расширении ответного списка представителей стран — членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении российского внешнеполитического ведомства, пишет УНН.
“В связи с вышеизложенным российской стороной на основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран — членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС”, — сообщили в дипведомстве.
Москва считает “неприемлемым” принятие ЕС санкций в отношении ряда россиян из-за их причастности к отравлению Навального.
“Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином Алексеем Навальным. Причем страны, выступившие инициаторами этого шага, не представили доказательств по этому делу не только российским властям, несмотря на направленные нами неоднократные обращения в их адрес, но даже своим собственным партнерам по ЕС”, — утверждают в МИД РФ.
Дипломаты ФРГ, Франции и Швеции получили в Министерстве иностранных дел России ноты, информирующие о расширении ответного списка представителей стран — членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию страны, говорится в заявлении российского дипведомства.
“Соответствующие вербальные ноты МИД России, информирующие о данном шаге, были вручены главам дипломатических представительств ФРГ, Франции и Швеции, а также направлены в представительство ЕС в Москве”, — сказали в министерстве.
Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный выпустил видеоролик под названием “Я позвонил своему убийце. Он признался”, в котором опубликовал запись разговора с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым.