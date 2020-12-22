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Росія ввела санкції проти тих, "хто нагнітає ситуацію навколо Навального"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Росія в зв’язку з антиросійськими санкціями Євросоюзу через отруєння Олексія Навального прийняла рішення про розширення відповідного списку представників країн — членів ЄС, яким заборонений в’їзд на територію РФ. Про це йдеться в поширеній у вівторок заяві російського зовнішньополітичного відомства, пише УНН.

Росія ввела санкції проти тих, "хто нагнітає ситуацію навколо Навального"

“У зв’язку з вищевикладеним російською стороною на основі принципу взаємності прийнято рішення про розширення відповідного списку представників країн — членів ЄС, яким заборонений в’їзд на територію Російської Федерації. До нього увійшли ті, хто причетний до нагнітання антиросійської санкційної активності в рамках ЄС”, — повідомили у дипвідомстві.

Москва вважає “неприйнятним” ухвалення ЄС санкцій відносно ряду росіян через їх причетність до отруєння Навального.

“Вважаємо категорично неприйнятним прийняття Європейським союзом з подачі його провідних держав-членів незаконних обмежувальних заходів відносно ряду наших співвітчизників під приводом їх уявної причетності до інциденту з російським громадянином Олексієм Навальним. Причому країни, які виступили ініціаторами цього кроку, не надали доказів по цій справі не тільки російській владі, не дивлячись на спрямовані нами неодноразові звернення на їхню адресу, але навіть своїм власним партнерам по ЄС”, — стверджують в МЗС РФ.

Дипломати ФРН, Франції та Швеції отримали в Міністерстві закордонних справ Росії ноти, що інформують про розширення відповідного списку представників країн — членів ЄС, яким заборонений в’їзд на територію країни, йдеться в заяві російського дипвідомства.

“Відповідні вербальні ноти МЗС Росії, що інформують про даний крок, були вручені головам дипломатичних представництв ФРН, Франції та Швеції, а також спрямовані в представництво ЄС в Москві”, — сказали в міністерстві.

Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний випустив відеоролик під назвою “Я подзвонив своєму вбивці. Він зізнався”, в якому опублікував запис розмови зі співробітником ФСБ Костянтином Кудрявцевим.

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