Россия внесла в ООН проект резолюции о перемирии в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Россия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции в поддержку перемирия в Сирии и начала переговоров между Дамаском и оппозицией. Как сообщил 30 декабря постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, в документе говорится о необходимости "полного и немедленного" выполнения договоренностей, достигнутых 29 декабря в Астане, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Договоренности были достигнуты при посредничестве России и Турции.
Перемирие, которое вступило в силу с полуночи 30 декабря, уже несколько раз было нарушено в ряде районов на северо-западе Сирии, где произошли столкновения с участием авиации. По сообщению наблюдателей по правам человека в Сирии и повстанцев, боевые действия велись на границе провинций Идлиб и Хама, а также под Дамаском.