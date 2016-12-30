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Росія внесла до ООН проект резолюції про перемир’я у Сирії

Росія внесла до ООН проект резолюції про перемир’я у Сирії

Київ • УНН

 • 10163 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Росія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції на підтримку перемир’я у Сирії і початку переговорів між Дамаском і опозицією. Як повідомив 30 грудня постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін, у документі мовиться про необхідність “повного і негайного” виконання домовленостей, досягнутих 29 грудня в Астані, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.

Домовленості були досягнуті за посередництва Росії і Туреччини.

Перемир’я, яке вступило у силу з півночі 30 грудня, вже кілька разів було порушене у низці районів на північному заході Сирії, де відбулися збройні сутички за участі авіації. За повідомленням спостерігачів за правами людини у Сирії та повстанців, бойові дії велися на кордоні провінцій Ідліб і Хама, а також під Дамаском.

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