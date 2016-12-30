Росія внесла до ООН проект резолюції про перемир’я у Сирії

Домовленості були досягнуті за посередництва Росії і Туреччини.

Перемир’я, яке вступило у силу з півночі 30 грудня, вже кілька разів було порушене у низці районів на північному заході Сирії, де відбулися збройні сутички за участі авіації. За повідомленням спостерігачів за правами людини у Сирії та повстанців, бойові дії велися на кордоні провінцій Ідліб і Хама, а також під Дамаском.