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Россия устроила экономическую блокаду Украине в Азовском море - Омелян

Киев • УНН

 • 12746 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Массовые задержки украинских судов в Азовском море со стороны России позволяют говорить об экономической блокаде со стороны РФ. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Россия устроила экономическую блокаду Украине в Азовском море - Омелян

"Это имеет исключительно негативный эффект для работы портов. И порты вынуждены с 1 декабря перейти на 4-хсуточную рабочую неделю. Мы видим, что грузопоток в обоих портах упал значительно. В случае Мариуполя - более чем в два раза, количество судозаходов сократилось практически втрое с 2014 года. В случае порта Бердянск - падение более чем на 35%. Мы понимаем, что речь идет об экономической блокаде", - отметил министр.

По его словам, РФ в Керченском проливе, в первую очередь, пропускает российские суда, а украинские суда или идущие в украинские порты, пропускает только через несколько часов ожиданий. "Уступки" Россия сделала лишь на несколько дней, "испугавшись международного давления", но гарантий того, что ситуация не повторится уже через несколько дней нет.

При этом он добавил, что порты в Бердянске и Мариуполе являются градообразующими предприятиями, поэтому сокращение грузопотока существенно влияет на экономическую ситуацию в этих населенных пунктах.

Напомним, украинские порты Мариуполь и Бердянск потеряли более чем вдвое грузопоток из-за ручного регулирование доступа торговых судов в Керченский пролив.

В Керченском проливе находится 170 судов, ожидающих проход как из украинских портов, так и к нашим портам.

Как сообщал УНН, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц ранее заявили, что Российская Федерация вопреки международному праву блокирует движение кораблей через Керченский пролив.
Впоследствии в России заверили, что не блокируют Керченский пролив.

Председатель Мининфраструктуры Омелян заявил, что на 3 декабря РФ частично разблокировала украинские порты в Азовском море. По его словам, на вход в Азовское море ожидали 17 судов, на выход - 1. Еще 9 судов стояли у причалов в портах.

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