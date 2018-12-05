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Росія влаштувала економічну блокаду Україні в Азовському морі – Омелян

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Масові затримки українських суден в Азовському морі з боку Росії дозволяють говорити про економічну блокаду з боку РФ. Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.

Росія влаштувала економічну блокаду Україні в Азовському морі – Омелян

"Це має виключно негативний ефект для роботи портів. І порти змушені з 1 грудня перейти на 4-хдобовий робочий тиждень. Ми бачимо, що вантажопотік в обох портах впав суттєво. У випадку Маріуполя – більш ніж в два рази, кількість судозаходів скоротилась фактично втричі з 2014 року. У випадку порту Бердянськ – падіння більш ніж на 35%. Ми розуміємо, що йдеться про економічну блокаду", - зазначив міністр.

За його словами, РФ у Керченській протоці, в першу чергу, пропускає російські судна, а українські судна або ті, що йдуть в українські порти, пропускає лише через кілька годин очікувань. "Поступки" Росія зробила лише на кілька днів, "перелякавшись міжнародного тиску", але гарантій того, що ситуація не повториться вже за кілька днів немає.

При цьому він додав, що порти в Бердянську й Маріуполі є містоутворюючими підприємствами, тож скорочення вантажопотоку суттєво впливає на економічну ситуацію в цих населених пунктах.

Нагадаємо, українські порти Маріуполь та Бердянськ втратили більше ніж удвічі вантажопотоку через ручне регулювання доступу торгівельних суден до Керченської протоки.

У Керченській протоці перебуває 170 суден, які очікують на прохід як з українських портів, так і до наших портів.

Як повідомляв УНН, у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб раніше заявили, що Російська Федерація всупереч міжнародному праву блокує рух кораблів через Керченську протоку.
Згодом у Росії запевнили, що не блокують Керченську протоку.

Голова Мінінфраструктури Омелян заявив, що на 3 грудня РФ частково розблокувала українські порти в Азовському морі. За його словами, на вхід в Азовське море очікували 17 суден, на вихід - 1. Ще 9 суден стояли біля причалів в портах.

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