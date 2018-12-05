Українські порти в Азові вдвічі втратили об’єм вантажопотоку через РФ - Омелян
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Українські порти Маріуполь та Бердянськ втратили більше ніж удвічі вантажопотоку через ручне регулювання доступу торгівельних суден до Керченської протоки. Про це написав міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Посадовець повідомив, що Російська Федерація не дотримується свободи судноплавства та перешкоджає проходженню Керченською протокою українських суден. Через зменшення вантажопотоку портам довелося запровадити чотириденний робочий день та скоротити кількість співробітників.
“Про дотримання свободи судноплавства та не перешкоджання проходженню Керченською протокою навіть не йдеться.
Як результат такого підходу, два українські порти втратили більше ніж удвічі вантажопотік, змушені перейти на 4-денний робочий тиждень і скорочувати працівників”, — йдеться у повідомлені Омеляна.
Міністр зауважив, що 29 кораблів очікують на прохід Керч-Єнікальським каналом. Ще 11 суден стоять біля Маріуполя та Бердянська.
З 25 листопада канал змогли пройшти 16 суден з портів та 10 суден у порти.
“Працюємо з союзниками по антиросійській коаліції з повернення окупованих територій, звільнення захоплених моряків і кораблів, відновленню міжнародного права та припинення економічної блокади Азовського регіону України”, — зазначив Омелян.
Як повідомляв УНН, РФ удвічі збільшила корабельний склад в Азовському морі.
25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.