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Украинские порты в Азове вдвое потеряли объем грузопотока из-за РФ - Омелян

Киев • УНН

 • 8389 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Украинские порты Мариуполь и Бердянск потеряли более чем вдвое грузопоток из-за ручного регулирования доступа торговых судов в Керченский пролив. Об этом написал министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook, передает УНН.

Украинские порты в Азове вдвое потеряли объем грузопотока из-за РФ - Омелян

Чиновник сообщил, что Российская Федерация не соблюдает свободы судоходства и препятствует прохождению Керченским проливом украинских судов. Из-за уменьшения грузопотока портам пришлось ввести четырехдневный рабочий день и сократить количество сотрудников.

"О соблюдении свободы судоходства и непрепятствования прохождению Керченским проливом и речи нет.
В результате такого подхода, два украинские порты потеряли более чем вдвое грузопоток, вынуждены перейти на 4-дневную рабочую неделю и сокращать работников", - говорится в сообщении Омеляна.

Министр отметил, что 29 кораблей ожидают проход Керчь-Еникальским каналом. Еще 11 судов стоят возле Мариуполя и Бердянска.

С 25 ноября канал смогли пройшты 16 судов из портов и 10 судов в порты.

"Работаем с союзниками по антироссийской коалиции по возврату оккупированных территорий, освобождению захваченных моряков и кораблей, восстановлению международного права и прекращению экономической блокады Азовского региона Украины", - отметил Омелян.

Как сообщал УНН, РФ вдвое увеличила корабельный состав в Азовском море.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

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