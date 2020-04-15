Россия решила перенести парад Победы из-за коронавируса - СМИ

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 34077 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 42598 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 58299 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 59410 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 83530 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 75555 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101293 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105394 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130581 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130217 просмотра

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Актуальное
Россия решила перенести парад Победы из-за коронавируса - СМИ

Россия решила перенести парад Победы из-за коронавируса - СМИ

Киев  •  УНН

 • 18490 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Россия решила перенести парад Победы на более поздний срок из-за пандемии COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Коммерсантъ".

"В условиях пандемии вируса COVID-19 в Кремле решили перенести парад Победы на более поздний срок", - говорится в сообщении.

Как пишет Коммерсантъ со ссылкой на российские СМИ, официально о переносе будет объявлено до конца недели.

"Скорее всего, решение озвучит лично президент Владимир Путин ...", - отмечается в сообщении.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят просьбу ветеранов перенести парад Победы в Москве на более позднюю дату из-за коронавируса.

Как сообщалось, 15 апреля российские ветеранские организации написали обращение к Владимиру Путину, где попросили из-за коронавируса перенести парад Победы. В письме, в частности, отмечалось, что главе государства надо принять "сложное, но справедливое решение", чтобы парад стал не угрозой, а "поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников".

Добавим, в России за последние сутки зарегистрировано 3388 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 65 регионах.

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