Росія вирішила перенести парад Перемоги через коронавірус – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Росія вирішила перенести парад Перемоги на більш пізній термін через пандемію COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Коммерсантъ".
“В умовах пандемії вірусу COVID-19 в Кремлі вирішили перенести парад Перемоги на більш пізній термін”, — йдеться в повідомленні.
Як пише Коммерсантъ із посилання на російські ЗМІ, офіційно про перенесення буде оголошено до кінця тижня.
"Швидше за все, рішення озвучить особисто президент Володимир Путін...“, - зазначається в повідомлені.
Нагадаємо, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі розглянуть прохання ветеранів перенести парад Перемоги в Москві на більш пізню дату через коронавірус.
Як повідомлялося, 15 квітня російські ветеранські організації написали звернення до Володимира Путіна, де попросили через коронавірус перенести парад Перемоги. У листі, зокрема, зазначалося, що главі держави треба прийняти “складне, але справедливе рішення”, щоб парад став не загрозою, а “воістину торжеством миру і безпеки для всіх його учасників”.
Додамо, у Росії за останню добу зареєстровано 3 388 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19 в 65 регіонах.