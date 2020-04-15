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Пандемія коронавірусу: Кремль відреагував на прохання ветеранів перенести парад через COVID-19

Київ • УНН

 • 17870 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі розглянуть прохання ветеранів перенести парад Перемоги в Москві на більш пізню дату через коронавірус. Про це повідомляє федеральне агентство ТАСС, передає УНН.

“Це звернення буде розглянуто”, — відреагував Пєсков.

15 квітня російські ветеранські організації написали звернення до Володимира Путіна, де попросили через коронавірус перенести парад Перемоги. У листі, зокрема, зазначалося, що главі держави треба прийняти “складне, але справедливе рішення”, щоб парад став не загрозою, а “воістину торжеством миру і безпеки для всіх його учасників”.

Ще раніше стало відомо, що Кремль і Міністерство оборони Росії розглядає альтернативні сценарії проведення параду.

Також додамо, що на даний момент в РФ COVID-19 інфіковані 24 490 осіб, 198 з них — загинули.

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