Пандемія коронавірусу: Кремль відреагував на прохання ветеранів перенести парад через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі розглянуть прохання ветеранів перенести парад Перемоги в Москві на більш пізню дату через коронавірус. Про це повідомляє федеральне агентство ТАСС, передає УНН.
“Це звернення буде розглянуто”, — відреагував Пєсков.
15 квітня російські ветеранські організації написали звернення до Володимира Путіна, де попросили через коронавірус перенести парад Перемоги. У листі, зокрема, зазначалося, що главі держави треба прийняти “складне, але справедливе рішення”, щоб парад став не загрозою, а “воістину торжеством миру і безпеки для всіх його учасників”.
Ще раніше стало відомо, що Кремль і Міністерство оборони Росії розглядає альтернативні сценарії проведення параду.
Також додамо, що на даний момент в РФ COVID-19 інфіковані 24 490 осіб, 198 з них — загинули.