Пандемия коронавируса: Кремль отреагировал на просьбу ветеранов перенести парад из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят просьбу ветеранов перенести парад Победы в Москве на более позднюю дату из-за коронавируса. Об этом сообщает федеральное агентство ТАСС, передает УНН.
“Это обращение будет рассмотрено”, — отреагировал Песков.
15 апреля российские ветеранские организации написали обращение к Владимиру Путину, где попросили из-за коронавируса перенести парад Победы. В письме, в частности, отмечалось, что главе государства надо принять “сложное, но справедливое решение”, чтобы парад стал не угрозой, а “поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников”.
Еще ранее стало известно, что Кремль и Министерство обороны России рассматривает альтернативные сценарии проведения парада.
Также добавим, что на данный момент в РФ COVID-19 инфицированны 24 490 человек, 198 из них — погибли.