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россия использует территорию Молдовы для размещения своих сил – Минобороны

Киев • УНН

 • 202183 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. россия использует территории других государств для размещения своей техники и войск. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга сообщила, что на территории непризнанной Приднестровской республики россияне готовят город Тирасполь для приема самолетов, передает корреспондент УНН.

россия использует территорию Молдовы для размещения своих сил – Минобороны

Цитата

“Мы видим признаки подготовки на территории непризнанной Приднестровской республики, на территории Молдовы. Там готовят Тирасполь для приема самолетов”, - заявила заместитель министра обороны.

Детали 

Кроме этого, по словам Маляр, белорусские войска на территории беларуси также находятся в боевой готовности. Есть риски, что они также могут быть использованы.

Кроме того, Минобороны имеет данные, что в беларусь могут перекидать в ближайшее время некоторые российские подразделения, которые сейчас они собирают по всей территории россии через воздушные пути.

“Мы видим, что россия меняет свои планы. Если в первые дни войны они точно знали, куда движутся и с какой целью, то сегодня они вынуждены корректировать свои планы в краткосрочной перспективе. То есть, это буквально несколько дней. Враг учится с нами воевать. Если в первые дни российская армия была дезориентирована, то по состоянию на сегодня они подстраиваются под нашу тактику, под нашу стратегию, и берут время, или затягивают его для того, чтобы научиться воевать с нашей оборонной стратегией”, - подчеркнула спикер.

Добавим 

Генштаб ВСУ сообщал ранее, на Северском направлении продолжается вывоз по железной дороге и военно-транспортными самолетами военной техники вооруженных сил российской федерации с территории республики беларусь.

В то же время, зафиксировано перемещение отдельных подразделений Вооруженных сил республики беларусь в направлении государственной границы Украины. Не исключается проведение ротации подразделений, привлеченных к усилению охраны государственной границы беларуси.

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