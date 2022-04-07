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росія використовує територію Молдови для розміщення своїх сил – Міноборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. росія використовує території інших держав для розміщення своєї техніки та військ. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу повідомила, що на території невизнаної Придністровської республіки росіяни готують місто Тирасполь для прийому літаків, передає кореспондент УНН.

росія використовує територію Молдови для розміщення своїх сил – Міноборони

Цитата

“Ми бачимо ознаки приготування на території невизнаної Придністровської республіки, на території Молдови. Там готують Тирасполь для прийому літаків”, – заявила заступниця міністра оборони.

Деталі

Окрім цього, за словами Маляр, білоруські війська на території білорусі також перебувають у бойовій готовності. Є ризики, що вони також можуть бути використані.

Крім того, Міноборони має дані, що у білорусь можуть перекидати найближчим часом певні російські підрозділи, які зараз вони збирають по всій території росії через повітряні шляхи.

“Ми бачимо, що росія змінює свої плани. Якщо в перші дні війни вони точно знали, куди рухаються і з якою метою, то сьогодні вони змушені коригувати свої плани у короткостроковій перспективі. Тобто, це буквально декілька днів. Ворог вчиться з нами воювати. Якщо в перші дні російська армія була дезорієнтована, то станом на сьогодні вони підлаштовуються під нашу тактику, під нашу стратегію, і беруть час, або затягують його для того, щоб навчитися воювати з нашою оборонною стратегією”, – наголосила спікер.

Додамо

Генштаб ЗСУ повідомляв раніше, на Сіверському напрямку триває вивезення залізницею та військово-транспортними літаками військової техніки збройних сил російської федерації з території республіки білорусь.

Водночас, виявлено переміщення окремих підрозділів збройних сил республіки білорусь в напрямку державного кордону України. Не виключається проведення ротації підрозділів, що залучені до посилення охорони державного кордону білорусі.

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