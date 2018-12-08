Россия отправит помощника Путина на встречу "нормандского формата"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Во встрече помощников лидеров "нормандского формата" от России возьмет помощник президента РФ Владислав Сурков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"От нас (Российской Федерации - ред.) должен быть Сурков", - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам на вопрос о том, кто будет представлять РФ на этой встрече.
Сообщение о том, что встреча на уровне помощников может состояться на следующей неделе, появлялись в западной прессе. Однако ни одна из участвующих сторон пока официально не сообщала о ней.
Напомним, Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин на встрече 1 декабря, в рамках рабочего завтрака в Буэнос-Айресе, где проходил саммит G20, договорились задействовать "нормандский формат" в керченском кризисе.