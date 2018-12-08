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Россия отправит помощника Путина на встречу "нормандского формата"

Киев • УНН

 • 9794 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Во встрече помощников лидеров "нормандского формата" от России возьмет помощник президента РФ Владислав Сурков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Россия отправит помощника Путина на встречу "нормандского формата"

"От нас (Российской Федерации - ред.) должен быть Сурков", - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам на вопрос о том, кто будет представлять РФ на этой встрече.

Сообщение о том, что встреча на уровне помощников может состояться на следующей неделе, появлялись в западной прессе. Однако ни одна из участвующих сторон пока официально не сообщала о ней.

Напомним, Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин на встрече 1 декабря, в рамках рабочего завтрака в Буэнос-Айресе, где проходил саммит G20, договорились задействовать "нормандский формат" в керченском кризисе.

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