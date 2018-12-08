Росія відправить помічника Путіна на зустріч "нормандського формату"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Участь у зустрічі помічників лідерів "нормандського формату" від Росії візьме помічник президента РФ Владислав Сурков. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
“Від нас (Російської Федерації — ред.) повинен бути Сурков”, — повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков журналістам на питання про те, хто буде представляти РФ на цій зустрічі.
Повідомлення про те, що зустріч на рівні помічників може відбутися наступного тижня, з’являлися в західній пресі. Однак жодна зі сторін-учасниць поки офіційно не повідомляла про неї.
Нагадаємо, Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін на зустрічі 1 грудня, у межах робочого сніданку у Буенос-Айресі, де проходив саміт G20, домовилися задіяти "нормандський формат" у керченській кризі.