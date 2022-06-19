россия отказывается признавать погибшими 27 членов экипажа "москвы" – разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Чиновники и спецслужбы рф продолжают заставлять россиян скрывать информацию о своих родственниках, которые погибли на крейсере "москва". Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
Детали
27 членов экипажа, среди которых 19 срочников, до сих пор считаются пропавшими без вести. В Севастополе официально похоронили только мичмана Вахрушева.
Родственников погибших моряков отказываются принимать как в командовании вмф рф и командовании черноморского флота, так и в органах власти и социального обеспечения. Их направляют к группе психологов, медиков и юристов, специально созданной для сокрытия информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках.
Узнав о желании родственников обнародовать информацию о погибших в СМИ, к ним домой и по месту работы приходят сотрудники фсб и проводят “разъяснительную работу” с угрозами об уголовной ответственности за разглашение государственной тайны.
Напомним
13 апреля глава Одесской ОГА Максим Марченко сообщил, что ракетный крейсер "москва" ушел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный.