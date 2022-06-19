росія відмовляється визнавати загиблими 27 членів екіпажу "москви" – розвідка

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27 членів екіпажу, серед яких 19 строковиків, дотепер вважаються зниклими безвісті. В Севастополі офіційно поховали лише мічмана Вахрушева.

Родичів загиблих моряків відмовляються приймати як у командуванні вмф рф та командуванні чорноморського флоту, так і в органах влади та соціального забезпечення. Їх спрямовують до групи психологів, медиків та юристів, яка була спеціально створена для приховування інформації про загиблих та зниклих безвісті окупантів-строковиків.

Дізнавшись про бажання родичів оприлюднити інформацію про загиблих у ЗМІ, до них додому та за місцем роботи приходять співробітники фсб та проводять “роз'яснювальну роботу” з погрозами про кримінальну відповідальність за розголошення державної таємниці.

Нагадаємо

13 квітня голова Одеської ОДА Максим Марченко повідомив, що ракетний крейсер "москва" пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний.