Россия в оккупированном Крыму осуществляет интенсивную подготовку войск - Воронченко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Российская Федерация осуществляет в оккупированном Крыму интенсивную подготовку своих войск, особенно в течение последних четырех дней. Об этом сообщил в эксклюзивном комментарии УНН командующий Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко.
По словам командующего ВМС, в течение последних четырех дней Россия осуществляет интенсивную подготовку войск в оккупированном Крыму.
"Они очень интенсивную подготовку проводят. Последнее время, особенно четыре дня, полигоны закрыли, корабли выходили в море, авиация летала, переброски войск были. Сделали очень интенсивную подготовку", - рассказал Воронченко.
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Отвечая на вопрос о том, были ли с российской стороны еще провокации на море после инцидента в Керченкський проливе, командующий ВМС сказал, что пока не было.
Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера и буксир у берегов аннексированного Россией полуострова Крым на подходе к Керченскому проливу. Украина сообщила, что Пограничная служба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые пытались пройти через Керченский пролив. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также поврежденные морские суда.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.