россия становится вассалом Китая на фоне войны в Украине - Макрон

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Киев • УНН

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КИЕВ. 14 мая. УНН. россия "уже проиграла геополитически" свою войну с Украиной и фактически становится вассальным государством Китая, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью, опубликованном в воскресенье, передает УНН.

Цитата

"Де-факто она вошла в форму подчинения Китаю и потеряла доступ к Балтийскому морю, что имело решающее значение, поскольку спровоцировало решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО", — сказал Макрон газете L'Opinion.

"Это было немыслимо всего два года назад. Так что это уже геополитическое поражение", — сказал Макрон накануне визита в Париж президента Украины Владимира Зеленского в воскресенье.

Добавим

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Париж позже в воскресенье, сообщили BFM TV, Le Figaro и Agence France Presse.

Газета Le Figaro сообщила, что Зеленского встретят в аэропорту Велизи-Виллакубле премьер-министр Франции Элизабет Борн и министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

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