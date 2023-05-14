росія стає васалом Китаю на тлі війни в Україні - Макрон
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. росія "вже програла геополітично" свою війну з Україною і фактично стає васальною державою Китаю, заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю, опублікованому в неділю, передає УНН.
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"Де-факто вона увійшла у форму підпорядкування Китаю і втратила доступ до Балтійського моря, що мало вирішальне значення, оскільки спровокувало рішення Швеції та Фінляндії вступити в НАТО", - сказав Макрон газеті L'Opinion.
"Це було немислимо лише два роки тому. Тож це вже геополітична поразка", - сказав Макрон напередодні візиту до Парижа президента України Володимира Зеленського в неділю.
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Очікується, що президент України Володимир Зеленський прибуде до Парижа пізніше в неділю, повідомили BFM TV, Le Figaro та Agence France Presse.
Газета Le Figaro повідомила, що Зеленського зустрінуть в аеропорту Велізі-Віллакубле прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн та міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.