Детали

Вице-премьер рф Александр Новак заявил, что россия также не отказывается от добровольного обязательства добывать на 500 тысяч баррелей нефти в день меньше, чем предусмотрено квотой. В 2023 году российская квота составляет 10478 тысяч баррелей в сутки, в 2024-м она будет снижена до 9828 тысяч, а с учетом добровольного сокращения – до 9328 тысяч.

В то же время квота Саудовской Аравии, крупнейшей страны ОПЕК, на 2024 год составляет 10,478 млн баррелей. В целом страны ОПЕК+ договорились снизить в следующем году уровень добычи нефти примерно на 1,5 млн баррелей в сутки, не учитывая добровольных обязательств по сокращению, взятых на себя отдельными странами. Целью таких сокращений является остановить падение цен на нефть на мировом рынке.

Дополнение

В апреле несколько членов ОПЕК+ согласились добровольно сократить добычу более чем на один миллион баррелей в сутки - шаг, ненадолго поддержавший цены, но не повлекший за собой устойчивое восстановление. Цены на нефть упали примерно на 10 процентов с тех пор, как было объявлено о апрельских сокращениях, при этом нефть марки Brent упала почти до 70 долларов за баррель, уровня ниже которого она не торговалась с декабря 2021 года.

С тех пор как западные санкции ударили по москве, россия поставляет нефть в Индию и Китай, пока азиатские гиганты поглощают дешевую нефть.

Напомним

Саудовская Аравия сократит объемы поставок нефти в мировую экономику на 1 млн баррелей в сутки.

После заявления Саудовской Аравии о сокращении поставок цены на нефть выросли.