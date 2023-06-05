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росія скоротить видобуток нафти у 2024 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. В рамках домовленостей у форматі ОПЕК+ російська квота видобутку нафти у 2024 році зменшиться на 650 тисяч барелів на добу. Це рішення було ухвалене на зустрічі представників країн ОПЕК+ у Відні 4 червня, пише УНН з посиланням на російську службу Радіо Свобода.

росія скоротить видобуток нафти у 2024 році

Деталі

Віцепрем’єр рф Олександр Новак заявив, що росія також не відмовляється від добровільного зобов’язання видобувати на 500 тисяч барелів нафти на день менше, ніж передбачено квотою. У 2023 році російська квота становить 10478 тисяч барелів на добу, у 2024-му вона буде знижена до 9828 тисяч, аз урахуванням добровільного скорочення – до 9328 тисяч.

Водночас квота Саудівської Аравії, найбільшої країни ОПЕК, на 2024 рік становить 10,478 млн барелів. Загалом країни ОПЕК+ домовилися знизити наступного року рівень видобутку нафти приблизно на 1,5 млн барелів на добу, не враховуючи добровільних зобов’язань щодо скорочення, взятих на себе окремими країнами. Метою таких скорочень є зупинити падіння цін на нафту на світовому ринку.

Доповнення

У квітні кілька членів ОПЕК+ погодилися добровільно скоротити видобуток більш ніж на один мільйон барелів на добу - крок, який ненадовго підтримав ціни, але не спричинив сталого відновлення. Ціни на нафту впали приблизно на 10 відсотків з того часу, як було оголошено про квітневі скорочення, при цьому нафта марки Brent впала майже до 70 доларів за барель, рівня, нижче якого вона не торгувалася з грудня 2021 року.

Відколи західні санкції вдарили по москві, росія постачає нафту до Індії та Китаю, поки азійські гіганти поглинають дешеву нафту.

Нагадаємо

Саудівська Аравія скоротить обсяги постачання нафти у світову економіку на 1 млн барелів на добу.

Після заяви Саудівської Аравії про скорочення постачання ціни на нафту зросли.

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