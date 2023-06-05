росія скоротить видобуток нафти у 2024 році
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. В рамках домовленостей у форматі ОПЕК+ російська квота видобутку нафти у 2024 році зменшиться на 650 тисяч барелів на добу. Це рішення було ухвалене на зустрічі представників країн ОПЕК+ у Відні 4 червня, пише УНН з посиланням на російську службу Радіо Свобода.
Деталі
Віцепрем’єр рф Олександр Новак заявив, що росія також не відмовляється від добровільного зобов’язання видобувати на 500 тисяч барелів нафти на день менше, ніж передбачено квотою. У 2023 році російська квота становить 10478 тисяч барелів на добу, у 2024-му вона буде знижена до 9828 тисяч, аз урахуванням добровільного скорочення – до 9328 тисяч.
Водночас квота Саудівської Аравії, найбільшої країни ОПЕК, на 2024 рік становить 10,478 млн барелів. Загалом країни ОПЕК+ домовилися знизити наступного року рівень видобутку нафти приблизно на 1,5 млн барелів на добу, не враховуючи добровільних зобов’язань щодо скорочення, взятих на себе окремими країнами. Метою таких скорочень є зупинити падіння цін на нафту на світовому ринку.
Доповнення
У квітні кілька членів ОПЕК+ погодилися добровільно скоротити видобуток більш ніж на один мільйон барелів на добу - крок, який ненадовго підтримав ціни, але не спричинив сталого відновлення. Ціни на нафту впали приблизно на 10 відсотків з того часу, як було оголошено про квітневі скорочення, при цьому нафта марки Brent впала майже до 70 доларів за барель, рівня, нижче якого вона не торгувалася з грудня 2021 року.
Відколи західні санкції вдарили по москві, росія постачає нафту до Індії та Китаю, поки азійські гіганти поглинають дешеву нафту.
Нагадаємо
Саудівська Аравія скоротить обсяги постачання нафти у світову економіку на 1 млн барелів на добу.
Після заяви Саудівської Аравії про скорочення постачання ціни на нафту зросли.