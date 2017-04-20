Россия саботирует работу над "дорожной картой" по Донбассу - И. Климпуш-Цинцадзе

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 31311 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 98415 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150536 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114134 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115005 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111630 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103625 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106868 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103407 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Россия саботирует работу над "дорожной картой" по Донбассу - И. Климпуш-Цинцадзе

Россия саботирует работу над "дорожной картой" по Донбассу - И. Климпуш-Цинцадзе

Киев  •  УНН

 • 13109 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Когда все стороны переговоров в нормандской формате утвердят общий вариант “дорожной карты”, документ начнет действовать. Зато Россия сейчас полностью саботирует этот процесс. Об этом в эфире телеканала ZIK заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает УНН.

“Мы предложили свой вариант “дорожной карты”, однако действительным этот документ будет считаться только тогда, когда все стороны переговоров в нормандской формате согласятся с ним. Зато сегодня мы наблюдаем полный саботаж Российской Федерации по работе над “дорожной картой”, — сказала она.

Также вице-премьер отметила, что были совместные предложения от французской и немецкой стороны по совершенствованию этого документа, однако Россия, опять же, отклонила их.

“Дорожная карта будет обнародована только тогда, когда документ будет полностью готов. Сейчас украинские дипломаты продолжают работать над этим. Поэтому я не вижу необходимости в том, чтобы проект был опубликован до того, как его утвердят все стороны”, — отметила вице-премьер-министр.

Как сообщал УНН, лидеры “нормандской четверки” надеются на продолжение работы формата после президентских выборов во Франции. Об этом говорится в обнародованном пресс-службой Президента Украины совместном пресс-релизе по итогам телефонного разговора в “нормандском формате”.

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