Россия саботирует работу над "дорожной картой" по Донбассу - И. Климпуш-Цинцадзе

“Мы предложили свой вариант “дорожной карты”, однако действительным этот документ будет считаться только тогда, когда все стороны переговоров в нормандской формате согласятся с ним. Зато сегодня мы наблюдаем полный саботаж Российской Федерации по работе над “дорожной картой”, — сказала она.

Также вице-премьер отметила, что были совместные предложения от французской и немецкой стороны по совершенствованию этого документа, однако Россия, опять же, отклонила их.

“Дорожная карта будет обнародована только тогда, когда документ будет полностью готов. Сейчас украинские дипломаты продолжают работать над этим. Поэтому я не вижу необходимости в том, чтобы проект был опубликован до того, как его утвердят все стороны”, — отметила вице-премьер-министр.

Как сообщал УНН, лидеры “нормандской четверки” надеются на продолжение работы формата после президентских выборов во Франции. Об этом говорится в обнародованном пресс-службой Президента Украины совместном пресс-релизе по итогам телефонного разговора в “нормандском формате”.