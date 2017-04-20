Росія саботує роботу над "дорожньою картою" щодо Донбасу - І. Климпуш-Цинцадзе

“Ми запропонували свій варіант “дорожньої карти”, однак дійсним цей документ буде вважатися тільки тоді, коли всі сторони перемовин у Нормандському форматі погодяться з ним. Натомість сьогодні ми спостерігаємо повний саботаж Російської Федерації щодо роботи над “дорожньою картою”, — сказала вона.

Також віце-прем’єр зауважила, що були спільні пропозиції від французької та німецької сторони щодо вдосконалення цього документу, проте Росія, знову ж таки, відхилила їх.

“Дорожня карта буде оприлюднена тільки тоді, коли документ буде повністю готовий. Наразі українські дипломати продовжують працювати над цим. Тому я не бачу необхідності у тому, щоб проект був опублікований до того, поки його затвердять усі сторони”, — зауважила віце-прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНН, лідери “нормандської четвірки” сподіваються на продовження роботи формату після президентських виборів у Франції. Про це йдеться в оприлюдненому прес-службою Президента України спільному прес-релізі за підсумками телефонної розмови в “нормандському форматі”.