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Росія саботує роботу над "дорожньою картою" щодо Донбасу - І. Климпуш-Цинцадзе

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Коли всі сторони перемовин у Нормандському форматі затвердять спільний варіант “дорожньої карти”, документ почне діяти. Натомість Росія зараз повністю саботує цей процес. Про це в ефірі телеканалу ZIK заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає УНН.

“Ми запропонували свій варіант “дорожньої карти”, однак дійсним цей документ буде вважатися тільки тоді, коли всі сторони перемовин у Нормандському форматі погодяться з ним. Натомість сьогодні ми спостерігаємо повний саботаж Російської Федерації щодо роботи над “дорожньою картою”, — сказала вона.

Також віце-прем’єр зауважила, що були спільні пропозиції від французької та німецької сторони щодо вдосконалення цього документу, проте Росія, знову ж таки, відхилила їх.

“Дорожня карта буде оприлюднена тільки тоді, коли документ буде повністю готовий. Наразі українські дипломати продовжують працювати над цим. Тому я не бачу необхідності у тому, щоб проект був опублікований до того, поки його затвердять усі сторони”, — зауважила віце-прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНН, лідери “нормандської четвірки” сподіваються на продовження роботи формату після президентських виборів у Франції. Про це йдеться в оприлюдненому прес-службою Президента України спільному прес-релізі за підсумками телефонної розмови в “нормандському форматі”.

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