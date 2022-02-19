Россия начала учения с участием “ядерной триады”. Путин с Лукашенко наблюдают из Кремля
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Россия начала ядерные учения с запуском баллистических и крылатых ракет. За учениями наблюдает президент России Владимир Путин вместе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, пишет УНН со ссылкой на заявление Кремля.
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“К учению привлекались силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов”, — говорится в заявлении.
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Там отметили, что ВКС успешно проведены пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет “Кинжал”.
Кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет “Калибр” и гиперзвуковой ракеты “Циркон” по морским и наземным мишеням.
“Учение сил стратегического сдерживания было спланировано ранее, в ходе него проведена проверка готовности органов военного управления, боевых расчётов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил”, — заявили в ведомстве.
Добавим
15 и 16 февраля Министерство обороны России сообщило об отводе своих войск от украинских границ и из оккупированного Крыма после завершения учений. Администрация Байдена и союзники отрицают заявления Москвы об отводе войск.
18 февраля в Минобороны РФ сообщили об очередном отводе сил: что десять самолетов морской авиации Черноморского флота Су-24 во время учений передислоцировались из аэродромов оккупированного Крыма на запасные, расположенные в регионах России, и об отводе танков.
В Вооруженных силах РФ продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых участвуют почти все военные округа, флоты и ВДВ. С 10 по 20 февраля на территории Беларуси проходят масштабные российско-белорусские маневры “Союзная решимость-2022”.
Накануне министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что после окончания российско-белорусских учений все военные покинут территорию Беларуси.