Росія розпочала навчання за участю "ядерної тріади". Путін із Лукашенком спостерігають із Кремля
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Росія почала ядерні навчання з запуском балістичних і крилатих ракет. За навчаннями спостерігає президент Росії Володимир Путін разом із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, пише УНН з посиланням на заяву Кремля.
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"До навчання залучалися сили і засоби Повітряно-космічних сил, Південного військового округу, Ракетних військ стратегічного призначення, Північного і Чорноморського флотів", — йдеться в заяві.
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Там зазначили, що ПКС успішно проведені пуски гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал".
Кораблями і підводними човнами Північного і Чорноморського флотів виконані пуски крилатих ракет "Калібр" і гіперзвукової ракети "Циркон" по морських і наземних мішенях.
"Навчання сил стратегічного стримування було сплановано раніше, в ході нього проведена перевірка готовності органів військового управління, бойових розрахунків пуску, екіпажів бойових кораблів і стратегічних ракетоносців до виконання поставлених завдань, а також надійності озброєння стратегічних ядерних і неядерних сил", — заявили у відомстві.
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15 і 16 лютого Міністерство оборони Росії повідомило про відведення своїх військ від українських кордонів і з окупованого Криму після завершення навчань. Адміністрація Байдена і союзники заперечують заяви Москви про відвід військ.
18 лютого в Міноборони РФ повідомили про чергове відведення сил: що десять літаків морської авіації Чорноморського флоту Су-24 під час навчань передислокувалися з аеродромів окупованого Криму на запасні, розташовані в регіонах Росії, і про відведення танків.
У Збройних силах РФ триває комплекс масштабних заходів оперативної підготовки військ і сил, в яких беруть участь майже всі військові округи, флоти і ВДВ. З 10 по 20 лютого на території Білорусі проходять масштабні російсько-білоруські маневри "Союзна рішучість-2022".
Напередодні міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що після закінчення російсько-білоруських навчань всі військові покинуть територію Білорусі.