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Россия начала гибридную мировую войну нового типа, - Эммануэль Макрон

Киев • УНН

 • 242068 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН.  Эммануэль Макрон сказал, что Россия начала гибридную мировую войну нового типа и использует информацию, энергию и продовольствие в качестве инструментов. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Детали

На брифинге совместно с президентом Бенина, в рамках своего африканского турне, Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия начала гибридную мировую войну нового типа. 

"Это гибридная война. Она (Россия – ред.) решила, что информация, энергия и продовольствие являются военными инструментами, поставленными на службу континентальной империалистической войны против Украины", - сказал Макрон.

Добавим

Французский лидер находится в туре тремя африканскими странами – Камеруном, Бенином и Гвинее-Бисау.

Во вторник Макрон во время визита в Камерун назвал глобальный продовольственный кризис одним из орудий войны России, отклонив предположение, что виновны западные санкции.

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