Росія розпочала гібридну світову війну нового типу, - Еммануель Макрон
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Еммануель Макрон сказав, що Росія розпочала гібридну світову війну нового типу та використовує інформацію, енергію та продовольство як інструменти. Про це повідомляє кореспондент УНН.
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На брифінгу спільно з президентом Беніну, в рамках свого африканського турне, Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росія розпочала гібридну світову війну нового типу.
"Це гібридна війна. Вона (Росія - ред.) вирішила, що інформація, енергія та продовольство є військовими інструментами, поставленими на службу континентальної імперіалістичної війни проти України", - сказав Макрон.
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Французький лідер перебуває в турі трьома африканськими країнами - Камеруну, Беніну і Гвінеї-Бісау.
У вівторок Макрон під час візиту до Камеруну назвав глобальну продовольчу кризу однією із знарядь війни росії, відхиливши припущення, що винні західні санкції.