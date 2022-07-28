Росія розпочала гібридну світову війну нового типу, - Еммануель Макрон

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На брифінгу спільно з президентом Беніну, в рамках свого африканського турне, Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росія розпочала гібридну світову війну нового типу.

"Це гібридна війна. Вона (Росія - ред.) вирішила, що інформація, енергія та продовольство є військовими інструментами, поставленими на службу континентальної імперіалістичної війни проти України", - сказав Макрон.

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Французький лідер перебуває в турі трьома африканськими країнами - Камеруну, Беніну і Гвінеї-Бісау.

У вівторок Макрон під час візиту до Камеруну назвав глобальну продовольчу кризу однією із знарядь війни росії, відхиливши припущення, що винні західні санкції.