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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 24945 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Росія розпочала гібридну світову війну нового типу, - Еммануель Макрон

Росія розпочала гібридну світову війну нового типу, - Еммануель Макрон

Київ • УНН

 • 242075 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН.  Еммануель Макрон сказав, що Росія розпочала гібридну світову війну нового типу та використовує інформацію, енергію та продовольство як інструменти. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

На брифінгу спільно з президентом Беніну, в рамках свого африканського турне, Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росія розпочала гібридну світову війну нового типу. 

"Це гібридна війна. Вона (Росія - ред.) вирішила, що інформація, енергія та продовольство є військовими інструментами, поставленими на службу континентальної імперіалістичної війни проти України", - сказав Макрон.

Додамо

Французький лідер перебуває в турі трьома африканськими країнами - Камеруну, Беніну і Гвінеї-Бісау.

У вівторок Макрон під час візиту до Камеруну назвав глобальну продовольчу кризу однією із знарядь війни росії, відхиливши припущення, що винні західні санкції.

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