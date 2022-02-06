Россия разместила 178 единиц техники на оккупированном востоке Украины - ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщила о размещении с нарушением "Минска" еще 178 единиц военной техники "2 армейского корпуса" вооруженных формирований РФ. Об этом сообщили в ООС, передает УНН.
Цитата
"В отличие от 03.02.2022, когда было выявлено 205 единиц вооружения и военной техники, в течение прошлых суток дополнительно выявлено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 178 единиц военной техники "2 армейского корпуса" вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением Минских договоренностей", - говорится в сообщении.
Детали
В частности, нарушением линии отвода в районах:
-
- Победное (19 км от линии соприкосновения) - РСЗО (1 единица); самоходная гаубица (2 единицы); буксируемые гаубицы (2 единицы);
-
- Хрустальный (56 км от линии соприкосновения) - РСЗО (21 единица);
-
- Белое (22 км от линии соприкосновения) - самоходные гаубицы (2 единицы); буксируемые гаубицы (4 единицы).
-
С нарушением районов хранения в районах
-
- Мирное (28 км от линии соприкосновения) - танки (29 единиц); буксируемые гаубицы (12 единиц); самоходные гаубицы (8 единиц); противотанковые пушки (6 единиц);
-
- Круглык (31 км от линии соприкосновения) - танки (32 единицы);
-
- Победное (19 км от линии соприкосновения) - танк (1 единица).
-
Зафиксирована военное присутствие в зоне безопасности в районах:
-
- Мирное (28 км от линии соприкосновения) - ББМ (50 единиц); бронированные командно-штабные машины (6 единиц); траншейна машина (1 единица); зенитная установка (1 единица).
-
Работа СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях сопровождалась препятствиями со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Так, на блокпосте возле Верхнешироковского представители вооруженных формирований не пропустили патруль миссии к населенному пункту. Вследствие этого наблюдатели не смогли провести оценку мест нахождения средств огневого поражения в этом населенном пункте.
Также БПЛА СММ малого радиуса действия подвергались воздействию средств РЭБ помех сигнала GPS во время полетов над участками в районах Петровское и Березовское. Возле Верхнешироковского аппарат подвергся воздействию помех сигнала GPS со стороны ЗФ РФ, после чего был потерян контроль. Патруль Миссии ОБСЕ БПЛА вернуть не смог.
Пятого февраля в результате применения противником средств РЭБ непосредственно на линии соприкосновения был потерян БПЛА СММ ОБСЕ.
Напомним
На территории ООС со стороны вооруженных формирований агрессора за прошедшие сутки было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, в том числе из запрещенного оружия.