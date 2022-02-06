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Россия разместила 178 единиц техники на оккупированном востоке Украины - ООС

Россия разместила 178 единиц техники на оккупированном востоке Украины - ООС

Киев • УНН

 • 19132 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщила о размещении с нарушением "Минска" еще 178 единиц военной техники "2 армейского корпуса" вооруженных формирований РФ. Об этом сообщили в ООС, передает УНН.

Цитата

"В отличие от 03.02.2022, когда было выявлено 205 единиц вооружения и военной техники, в течение прошлых суток дополнительно выявлено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 178 единиц военной техники "2 армейского корпуса" вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Детали

В частности, нарушением линии отвода в районах:

  • Победное (19 км от линии соприкосновения) - РСЗО (1 единица); самоходная гаубица (2 единицы); буксируемые гаубицы (2 единицы);
  • Хрустальный (56 км от линии соприкосновения) - РСЗО (21 единица);
  • Белое (22 км от линии соприкосновения) - самоходные гаубицы (2 единицы); буксируемые гаубицы (4 единицы).

С нарушением районов хранения в районах

  • Мирное (28 км от линии соприкосновения) - танки (29 единиц); буксируемые гаубицы (12 единиц); самоходные гаубицы (8 единиц); противотанковые пушки (6 единиц);
  • Круглык (31 км от линии соприкосновения) - танки (32 единицы);
  • Победное (19 км от линии соприкосновения) - танк (1 единица).

Зафиксирована военное присутствие в зоне безопасности в районах:

  • Мирное (28 км от линии соприкосновения) - ББМ (50 единиц); бронированные командно-штабные машины (6 единиц); траншейна машина (1 единица); зенитная установка (1 единица).

Работа СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях сопровождалась препятствиями со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Так, на блокпосте возле Верхнешироковского представители вооруженных формирований не пропустили патруль миссии к населенному пункту. Вследствие этого наблюдатели не смогли провести оценку мест нахождения средств огневого поражения в этом населенном пункте.

Также БПЛА СММ малого радиуса действия подвергались воздействию средств РЭБ помех сигнала GPS во время полетов над участками в районах Петровское и Березовское. Возле Верхнешироковского аппарат подвергся воздействию помех сигнала GPS со стороны ЗФ РФ, после чего был потерян контроль. Патруль Миссии ОБСЕ БПЛА вернуть не смог.

Пятого февраля в результате применения противником средств РЭБ непосредственно на линии соприкосновения был потерян БПЛА СММ ОБСЕ.

Напомним

На территории ООС со стороны вооруженных формирований агрессора за прошедшие сутки было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, в том числе из запрещенного оружия.

Украинские Национальные Новости

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