Россия проявила интерес к обмену заложников на Донбассе - Ю.Тандит

"Вчера на заседании трехсторонней контактной группы в Минске, мне показалось, что Россия вела себя уже заинтересованной в этом (обмене заложников - ред.). Потому что мы действительно заинтересованы в процессе освобождения заложников, а россияне могут себя дискредитировать в том, что они не участвуют в этом процессе. И надеюсь, что со стороны России будут приниматься уже конкретные решения по воздействию на тех, кто принимает решение об освобождении украинских заложников на Донбассе ", - сказал Ю.Тандит.

Ранее советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что с начала проведения антитеррористической операции на востоке Украины было освобождено и найдено 3083 заложника.