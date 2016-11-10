Росія проявила інтерес до обміну заручників на Донбасі – Ю.Тандіт
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт заявив, що 9 листопада, під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську Росія проявила інтерес до обміну заручниками між українською стороною та бойовиками самопроголошених ДНР та ЛНР. Про це він повідомив в ефірі «Радіо Свобода», передає УНН.
“Учора на засіданні Трьохсторонньої контактної групи в Мінську, мені здалося, що Росія поводила себе вже зацікавленою в цьому (обміні заручників — ред.). Бо ми дійсно зацікавлені в процесі звільнення заручників, а росіяни можуть себе дискредитувати в тому, що вони не беруть участі в цьому процесі. І сподіваюся, що з боку Росії будуть прийматися вже конкретні рішення щодо впливу на тих, хто приймає рішення про звільнення українських заручників на Донбасі”, — сказав Ю.Тандіт.
Раніше радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт заявив, що з початку проведення антитерористичної операції на сході України було звільнено і знайдено 3083 заручники.