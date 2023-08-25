россия проводит долгосрочные операции влияния, направленные на США и Европу - NYT
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Недавно рассекреченный анализ американской разведки свидетельствует, что спецслужбы России используют специальные методы воздействия, чтобы скрыть участие Кремля в популяризации пророссийских и антиукраинских сообщений в Соединенных Штатах и Европе. Об этом пишет The New York Times, передает УНН.
Детали
Согласно анализу американской разведки, Кремль надеется развить сеть молодых лидеров, которые будут поддерживать Россию или распространять пророссийские сообщения в своих странах.
Отмечается, что Россия усиливает свои усилия по распространению пророссийских и антиукраинских сообщений на Западе, чтобы скрыть попытки своих разведывательных служб манипулировать общественным мнением.
Усилия российских спецслужб по формированию общественных дебатов накануне выборов в США 2016 года были сосредоточены на методах, разработанных для краткосрочных последствий, таких как обострение напряжения внутри Соединенных Штатов через публикации в социальных сетях.
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Но недавно рассекреченный американский анализ рассматривает, как российские спецслужбы, в частности Федеральная служба безопасности или ФСБ, тайно использовали союзников в номинально независимых организациях для распространения пропаганды и налаживания связей с подходящими лидерами, попытки, которые должны продолжаться в течение длительного времени.
Анализ разведки, который был рассекречен для публичного обнародования, был описан официальными лицами США, которые были уполномочены раскрывать информацию.
В издании предполагают, что возможно, российским операциям влияния был нанесен определенный удар после мятежа Евгения Пригожина. Ведь Пригожин, кроме управления группой Вагнера, финансировал и Агентство интернет-троллей.
Цитата
«Операции влияния сосредоточены на развитии сети молодых лидеров, которые, как надеется Кремль, будут поддерживать Россию или распространять пророссийские сообщения в своих родных странах, усилия, похожие на работу шпионского агентства Советского Союза по развитию идеологических союзников и информаторов во всем мире», — говорится в сообщении.
Дополнение
Эти операции включают программы, направленные на формирование поддержки России среди американцев и европейцев, а также более грубые меры, такие как фальшивые массовые протесты.