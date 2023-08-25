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росія проводить довгострокові операції впливу, спрямовані на США та Європу – NYT

росія проводить довгострокові операції впливу, спрямовані на США та Європу – NYT

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Нещодавно розсекречений аналіз американської розвідки свідчить, що спецслужби Росії використовують спеціальні методи впливу, щоб приховати участь Кремля в популяризації проросійських та антиукраїнських повідомлень у Сполучених Штатах і Європі. Про це пише The New York Times, передає УНН.

Деталі

Згідно з аналізом американської розвідки, Кремль сподівається розвинути мережу молодих лідерів, які підтримуватимуть Росію або поширюватимуть проросійські повідомлення у своїх країнах.

Зазначається, що Росія посилює свої зусилля з поширення проросійських і антиукраїнських повідомлень на Заході, щоб приховати спроби своїх розвідувальних служб маніпулювати громадською думкою.

Зусилля російських спецслужб щодо формування суспільних дебатів напередодні виборів у США 2016 року були зосереджені на методах, розроблених для короткострокових наслідків, як-от загострення напруги всередині Сполучених Штатів через публікації в соціальних мережах.

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Але нещодавно розсекречений американський аналіз розглядає, як російські спецслужби, зокрема Федеральна служба безпеки або ФСБ, таємно використовували союзників у номінально незалежних організаціях для поширення пропаганди та налагодження зв’язків із лідерами, що підходять на посаду, спроби, які мають тривати протягом тривалого часу.
Аналіз розвідки, який був розсекречений для публічного оприлюднення, був описаний офіційними особами США, які були уповноважені розкривати інформацію.

У виданні припукають, що можливо, російським операціям впливу було завдано певного удару після заколоту Євгена Пригожина. Адже Пригожин, окрім керування групою Вагнера, фінансував і Агентство інтернет-тролів.

Цитата

«Операції впливу зосереджені на розбудові мережі молодих лідерів, які, як сподівається Кремль, підтримуватимуть Росію чи поширюватимуть проросійські повідомлення у своїх рідних країнах, зусилля, схожі на роботу шпигунського агентства Радянського Союзу з розвитку ідеологічних союзників та інформаторів у всьому світі», — йдеться у повідомленні.

Доповнення

Ці операції включають програми, спрямовані на формування підтримки Росії серед американців і європейців, а також більш грубі заходи, такі як фальшиві масові протести.

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