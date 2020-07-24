Россия продолжает поставлять на оккупированные территории оружие и боеприпасы - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. По данным разведки, Россия продолжает поставлять на временно оккупированные территории оружие и боеприпасы через неконтролируемые Украиной участки границы. Об этом во время брифинга сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Министерства обороны Украины, передает УНН.
"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Россия продолжает завозить на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей оружие, боеприпасы, горюче-смазочные материалы и другое военное имущество через неконтролируемые Украиной участки границы", - отметил Гуцуляк.
По его словам, в частности, с 16 июля в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) оперативной группировки российско-оккупационных войск доставлено более 20 единиц 120-мм минометов и около 1,5 тыс. тонн горючего.
Кроме того, продолжается поставка в состав оккупационных войск отремонтированных и модернизированных на предприятиях российского военно-промышленного комплекса боевых машин пехоты, бронетранспортеров и других образцов вооружения.
Напомним, по данным разведки, с начала июля на Донбассе наблюдается наращивание интенсивности проведения оперативной и боевой подготовки оперативной группировки российских оккупационных войск.