Окупанти підвищують рівень бойового злагодження танкових та артилерійських підрозділів — розвідка

Так, за повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, з початку липня цього року спостерігається нарощування інтенсивності проведення оперативної та бойової підготовки оперативного угруповання російських окупаційних військ. Зокрема, на основних полігонах продовжуються планові заходи, спрямовані на підвищення бойової готовності з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.

"У ході бойової підготовки окупантами значна увага приділяється підвищенню рівня бойового злагодження мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів", - проінформував Гуцуляк.

Нагадаємо, за даними розвідки, на Донбасі бойовики стали частіше застосовувати снайперів і ДРГ.



