Окупанти підвищують рівень бойового злагодження танкових та артилерійських підрозділів — розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. З початку липня на Донбасі спостерігається нарощення інтенсивності проведення оперативної та бойової підготовки оперативного угруповання російських окупаційних військ. Під час бойової підготовки окупанти приділяють значну увагу підвищенню рівня бойового злагодження мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів. Про це під час брифінгу повідомив полковник Дмитро Гуцуляк з пресцентру Міністерства оборони України, посилаючись на Головне управління розвідки Міноборони, передає УНН.
Так, за повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, з початку липня цього року спостерігається нарощування інтенсивності проведення оперативної та бойової підготовки оперативного угруповання російських окупаційних військ. Зокрема, на основних полігонах продовжуються планові заходи, спрямовані на підвищення бойової готовності з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.
"У ході бойової підготовки окупантами значна увага приділяється підвищенню рівня бойового злагодження мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів", - проінформував Гуцуляк.
Нагадаємо, за даними розвідки, на Донбасі бойовики стали частіше застосовувати снайперів і ДРГ.