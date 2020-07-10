На Донбасі бойовики стали частіше застосовувати снайперів і ДРГ - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Окупаційне командування на Донбасі з початку липня частіше застосовує диверсійно-розвідувальні групи і снайперські пари, зокрема з російськими військовими. Для прикриття їх виходу у "сіру зону" противник здійснює мінометні обстріли позицій ООС. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута із посиланням на інформацію головного управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
"З початку липня зафіксовано збільшення кількості випадків застосування окупантами диверсійно-розвідувальних груп і снайперських пар, у т.ч. укомплектованих кадровими російськими військовослужбовцями, які прибули зі складу з’єднань і частин Південного військового округу ЗС РФ. При цьому, для прикриття виходу снайперів і ДРГ у "сіру зону" противник здійснює мінометні обстріли позицій підрозділів Об’єднаних сил", - сказав Праута.
Крім того, за його словами, окупанти продовжують завозити через неконтрольовані Україною ділянки кордону на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях модернізовані та нові снайперські комплекси російського виробництва.
Нагадаємо, за даними розвідки, Росія продовжує постачати бойовикам озброєння, боєприпаси, пально-мастильні матеріали та інше військове майно через неконтрольовані Україною ділянки кордону.