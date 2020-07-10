На Донбасі бойовики стали частіше застосовувати снайперів і ДРГ - розвідка

"З початку липня зафіксовано збільшення кількості випадків застосування окупантами диверсійно-розвідувальних груп і снайперських пар, у т.ч. укомплектованих кадровими російськими військовослужбовцями, які прибули зі складу з’єднань і частин Південного військового округу ЗС РФ. При цьому, для прикриття виходу снайперів і ДРГ у "сіру зону" противник здійснює мінометні обстріли позицій підрозділів Об’єднаних сил", - сказав Праута.

Крім того, за його словами, окупанти продовжують завозити через неконтрольовані Україною ділянки кордону на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях модернізовані та нові снайперські комплекси російського виробництва.

Нагадаємо, за даними розвідки, Росія продовжує постачати бойовикам озброєння, боєприпаси, пально-мастильні матеріали та інше військове майно через неконтрольовані Україною ділянки кордону.