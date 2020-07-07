РФ продовжує постачати бойовикам озброєння та військове майно – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. За даними розвідки, Росія продовжує постачати бойовикам озброєння, боєприпаси, пально-мастильні матеріали та інше військове майно через неконтрольовані Україною ділянки кордону. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія продовжує постачати окупаційним військам на території Донецької та Луганської областей озброєння, боєприпаси, пально-мастильні матеріали та інше військове майно через неконтрольовані Україною ділянки кордону", - зазначив Гуцуляк.
За його словами, зокрема, з 15 червня до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ доставлені близько 4,5 тис. пального, понад 20 вантажних автомобілів боєприпасів і майна військового призначення.
"Крім того, окремими колонами була переміщена броньована техніка, відновлена на ремонтних заводах російського військово-промислового комплексу", - додав речник Міноборони.
Нагадаємо, під час обстрілу українських позицій в окупантів розірвався міномет.