Під час обстрілу українських позицій в окупантів розірвався міномет – розвідка

ukru
Ексклюзив
11:44 • 10382 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
08:24 • 68580 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 108134 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 110725 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 168964 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 140241 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 147909 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148756 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129378 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183312 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

20 березня, 02:30 • 40024 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 128152 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 114356 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

20 березня, 05:38 • 114581 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 103241 перегляди
Публікації
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 10305 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 68501 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 108116 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 110705 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 103241 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 2019 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 106072 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 106588 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 124177 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 140617 перегляди
Актуальне
Під час обстрілу українських позицій в окупантів розірвався міномет – розвідка

Під час обстрілу українських позицій в окупантів розірвався міномет – розвідка

Київ • УНН

 • 8897 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. За даними української розвідки, командування російсько-окупаційних військ активізувало на окупованих територіях роботи з удосконалення фортифікаційного обладнання передових позицій, у тому числі встановлення додаткових ділянок мінно-вибухових загороджень. Втім, збільшення інтенсивності інженерних робіт призвело до загибелі та поранень російських найманців. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російсько-окупаційних військ з 1 липня ц. р. активізувало на окупованих територіях роботи з удосконалення фортифікаційного обладнання передових позицій, у т. ч. шляхом встановлення додаткових ділянок мінно-вибухових загороджень. При цьому, противником мінується місцевість у безпосередній близькості до сільськогосподарських угідь з використанням заборонених протипіхотних мін і саморобних вибухових пристроїв, що підвищує рівень небезпеки для цивільного населення", - сказав Гуцуляк.

Водночас, з його слів, збільшення окупантами інтенсивності інженерних робіт призводить до загибелі та поранень серед російських найманців.

"Так, під час ротації одного з підрозділів 9 окремого мотострілецького полку 1 АК (армійського корпусу - ред.) військовослужбовець російських окупаційних військ підірвався на саморобному вибуховому пристрої, встановленому саперами цього ж полку", - проінформував полковник.

Також, за його інформацією, у ході проведення занять з інженерної підготовки з мінно-вибуховими засобами під керівництвом російського інструктора, загинув військовослужбовець 2 окремої мотострілецької бригади 2 АК окупантів.

А в останні дні червня, зі слів Гуцуляка, в районі населеного пункту Жолобок, на тимчасово окупованій території Луганської області, загинули троє та зазнали поранень двоє "співробітників батальйону патрульної служби МВС ЛНР".

"Інцидент відбувся в ході занять з бойової підготовки під час виконання практичних вправ стрільб. При цьому окупанти вели вогонь по позиціях захисників України. Внаслідок грубого порушення заходів безпеки під час експлуатації озброєння і військової техніки та слабку навченість особового складу розрахунок одного з мінометів калібру 82 мм здійснив подвійне заряджання, у наслідок чого відбувся розрив міномету", - зазначив Гуцуляк.

Нагадаємо, за даними розвідки, бойовики утримують важке озброєння з порушенням відстаней відведення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32