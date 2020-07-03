Під час обстрілу українських позицій в окупантів розірвався міномет – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. За даними української розвідки, командування російсько-окупаційних військ активізувало на окупованих територіях роботи з удосконалення фортифікаційного обладнання передових позицій, у тому числі встановлення додаткових ділянок мінно-вибухових загороджень. Втім, збільшення інтенсивності інженерних робіт призвело до загибелі та поранень російських найманців. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російсько-окупаційних військ з 1 липня ц. р. активізувало на окупованих територіях роботи з удосконалення фортифікаційного обладнання передових позицій, у т. ч. шляхом встановлення додаткових ділянок мінно-вибухових загороджень. При цьому, противником мінується місцевість у безпосередній близькості до сільськогосподарських угідь з використанням заборонених протипіхотних мін і саморобних вибухових пристроїв, що підвищує рівень небезпеки для цивільного населення", - сказав Гуцуляк.
Водночас, з його слів, збільшення окупантами інтенсивності інженерних робіт призводить до загибелі та поранень серед російських найманців.
"Так, під час ротації одного з підрозділів 9 окремого мотострілецького полку 1 АК (армійського корпусу - ред.) військовослужбовець російських окупаційних військ підірвався на саморобному вибуховому пристрої, встановленому саперами цього ж полку", - проінформував полковник.
Також, за його інформацією, у ході проведення занять з інженерної підготовки з мінно-вибуховими засобами під керівництвом російського інструктора, загинув військовослужбовець 2 окремої мотострілецької бригади 2 АК окупантів.
А в останні дні червня, зі слів Гуцуляка, в районі населеного пункту Жолобок, на тимчасово окупованій території Луганської області, загинули троє та зазнали поранень двоє "співробітників батальйону патрульної служби МВС ЛНР".
"Інцидент відбувся в ході занять з бойової підготовки під час виконання практичних вправ стрільб. При цьому окупанти вели вогонь по позиціях захисників України. Внаслідок грубого порушення заходів безпеки під час експлуатації озброєння і військової техніки та слабку навченість особового складу розрахунок одного з мінометів калібру 82 мм здійснив подвійне заряджання, у наслідок чого відбувся розрив міномету", - зазначив Гуцуляк.
Нагадаємо, за даними розвідки, бойовики утримують важке озброєння з порушенням відстаней відведення.