Бойовики утримують важке озброєння з порушенням відстаней відведення - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. За даними розвідки, бойовики утримують важке озброєння з порушенням відстаней відведення, також окупанти збільшили кількість корегувальників вогню на передових позиціях. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
"За інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російсько-окупаційних військ продовжує здійснювати заходи, які не допускають стабілізації обстановки", - повідомив Праута.
За його словами, зокрема, з порушенням відстаней відведення важкого озброєння на прихованих вогневих позиціях утримуються самохідні артилерійські установки “Гвоздика” та 122-мм гаубиці Д-30 на Сєвєродонецькому, Авдіївському, Бахмутському, Торецькому та Маріупольському напрямках.
"Для підвищення ефективності застосування своєї артилерії окупанти збільшили кількість корегувальників вогню на передових позиціях та інтенсивність застосування безпілотних літальних апаратів", - додав Праута.
Нагадаємо, за даними розвідки, командування російських окупаційних військ відновлює заходи з примусової паспортизації бойовиків.