Оккупанты повышают уровень боевого слаживания танковых и артиллерийских подразделений — разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. С начала июля на Донбассе наблюдается наращивание интенсивности проведения оперативной и боевой подготовки оперативной группировки российских оккупационных войск. Во время боевой подготовки оккупанты уделяют значительное внимание повышению уровня боевого слаживания мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Об этом во время брифинга сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Министерства обороны Украины, ссылаясь на Главное управление разведки Минобороны, передает УНН.
Так, по сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, с начала июля этого года наблюдается наращивание интенсивности проведения оперативной и боевой подготовки оперативной группировки российских оккупационных войск. В частности, на основных полигонах продолжаются плановые мероприятия, направленные на повышение боевой готовности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.
"В ходе боевой подготовки оккупантами значительное внимание уделяется повышению уровня боевого слаживания мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений", - проинформировал Гуцуляк.
Напомним, по данным разведки, на Донбассе боевики стали чаще применять снайперов и ДРГ.