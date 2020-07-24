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Росія продовжує постачати на окуповані території зброю та боєприпаси – розвідка

Росія продовжує постачати на окуповані території зброю та боєприпаси – розвідка

Київ • УНН

 • 11422 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. За даними розвідки, Росія продовжує постачати на тимчасово окуповані території зброю та боєприпаси через неконтрольовані Україною ділянки кордону. Про це під час брифінгу повідомив полковник Дмитро Гуцуляк з пресцентру Міністерства оборони України, передає УНН.

"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія продовжує завозити на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей зброю, боєприпаси, паливно-мастильні матеріали та інше військове майно через неконтрольовані Україною ділянки кордону", - зазначив Гуцуляк.

За його словами, зокрема, з 16 липня до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) оперативного угруповання російсько-окупаційних військ доставлено понад 20 одиниць 120-мм мінометів і близько 1,5 тис. тонн пального.

Крім того, продовжується постачання до складу окупаційних підрозділів відремонтованих та модернізованих на підприємствах російського військово-промислового комплексу бойових машин піхоти, бронетранспортерів та інших зразків озброєння.

Нагадаємо, за даними розвідки, з початку липня на Донбасі спостерігається нарощення інтенсивності проведення оперативної та бойової підготовки оперативного угруповання російських окупаційних військ.

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