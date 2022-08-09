россия стремится расширить свое присутствие в Африке – министр обороны США

Детали

Выступая во вторник, Ллойд Остин сказал: "россия торгует дешевым оружием и поддерживает наемников. И это еще одно напоминание о готовности Москвы сеять хаос и угрожать основанному на правилах международному порядку — и это выходит далеко за пределы безрассудного вторжения путина в Украину".

Остин также упомянул о желании Китая расширяться в Африку, заявив, что они хотят "строить базы в Африке и подорвать отношения США с африканскими народами, правительствами и вооруженными силами".

Но Остин заверил, что Соединенные Штаты "привержены обеспечению того, чтобы Африка пользовалась защитой международных правил и норм, способствующих нашей безопасности и процветанию".

Дополнение

Остин отправится в Латвию позже во вторник, а госсекретарь Энтони Блинкен отправится в Демократическую Республику Конго, где он встретится с президентом Феликсом Чисекеди и министром иностранных дел Кристофом Лутундулом.

В понедельник в Претории, Южная Африка, Блинкен привел доказательства в пользу партнерства между США и африканскими странами, заявив, что они не могут достичь ни одного из своих "общих приоритетов", если они не будут работать вместе как равные партнеры.

Африканское турне Блинкена также включает остановку в Руанде и проводится после того, как министр иностранных дел россии сергей лавров в конце июля посетил Эфиопию, Уганду, Республику Конго и Египет.