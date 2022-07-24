Жодних переговорів з Україною, якщо Захід не припинить втручання – лавров

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"Жодних переговорів не буде, якщо Україна не підтвердить, що Лондон, Вашингтон та інші її союзники не будуть втручатися", заявив міністр закордонних справ росії сергій лавров у Каїрі, коли він розпочав своє турне Африкою до Єгипту.

Міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі також наголосив на необхідності дипломатичного вирішення української війни, перш ніж вона матиме якісь подальші негативні наслідки для глобальної продовольчої безпеки.

Шукрі сказав, що його переговори з лавровим також стосувалися ситуації у Сирії, Іраку та Палестині.

Африканський тур лаврова, його перша подібна спроба після початку війни в Україні 24 лютого, також включає зупинки в Ефіопії, Уганді та Демократичній Республіці Конго.

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