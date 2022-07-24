Никаких переговоров с Украиной, если Запад не прекратит вмешательство – лавров
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В воскресенье россия заявила, что не будет вести никаких переговоров, пока западные союзники Украины не прекратят свое вмешательство. Об этом УНН пишет со ссылкой на агентство Anadolu.
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"Никаких переговоров не будет, если Украина не подтвердит, что Лондон, Вашингтон и другие ее союзники не будут вмешиваться", заявил министр иностранных дел россии сергей лавров в Каире, когда он начал свое турне по Африке в Египет.
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри также отметил необходимость дипломатического решения украинской войны, прежде чем она будет иметь какие-то дальнейшие негативные последствия для глобальной продовольственной безопасности.
Шукри сказал, что его переговоры с лавровым также касались ситуации в Сирии, Ираке и Палестине.
Африканский тур лаврова, его первая подобная попытка после начала войны в Украине 24 февраля, также включает остановки в Эфиопии, Уганде и Демократической Республике Конго.
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