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Никаких переговоров с Украиной, если Запад не прекратит вмешательство – лавров

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 июля. УНН. В воскресенье россия заявила, что не будет вести никаких переговоров, пока западные союзники Украины не прекратят свое вмешательство. Об этом УНН пишет со ссылкой на агентство Anadolu.

Детали

"Никаких переговоров не будет, если Украина не подтвердит, что Лондон, Вашингтон и другие ее союзники не будут вмешиваться", заявил министр иностранных дел россии сергей лавров в Каире, когда он начал свое турне по Африке в Египет.

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри также отметил необходимость дипломатического решения украинской войны, прежде чем она будет иметь какие-то дальнейшие негативные последствия для глобальной продовольственной безопасности.

Шукри сказал, что его переговоры с лавровым также касались ситуации в Сирии, Ираке и Палестине.

Африканский тур лаврова, его первая подобная попытка после начала войны в Украине 24 февраля, также включает остановки в Эфиопии, Уганде и Демократической Республике Конго.

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