росія прагне розширити свою присутність у Африці - міністр оборони США
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Міністр оборони США заявив, що росія прагне розширити свою присутність на африканському континенті. Про це УНН пише посилаючись на CNN.
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Виступаючи у вівторок, Ллойд Остін сказав: "росія торгує дешевою зброєю і підтримує найманців. І це ще одне нагадування про готовність Москви сіяти хаос і загрожувати заснованому на правилах міжнародному порядку — і це виходить далеко за межі безрозсудного вторгнення путіна в Україну".
Остін також згадав про бажання Китаю розширюватися до Африки, заявивши, що вони хочуть "будувати бази в Африці та підірвати відносини США з африканськими народами, урядами та збройними силами".
Але Остін запевнив, що Сполучені Штати "віддані забезпеченню того, щоб Африка користувалася захистом міжнародних правил та норм, які сприяють нашій безпеці та процвітанню".
Доповнення
Остін вирушить у Латвію пізніше у вівторок, а держсекретар Ентоні Блінкен прямує до Демократичної Республіки Конго, де він зустрінеться з президентом Феліксом Чісекеді та міністром закордонних справ Крістофом Лутундулом.
У понеділок у Преторії, Південна Африка, Блінкен навів докази на користь партнерства між США та африканськими країнами, заявивши, що вони не можуть досягти жодного зі своїх "спільних пріоритетів", якщо вони не працюватимуть разом як рівні партнери.
Африканське турне Блінкена також включає зупинку в Руанді і проводиться після того, як міністр закордонних справ росії сергій лавров наприкінці липня відвідав Ефіопію, Уганду, Республіку Конго та Єгипет.