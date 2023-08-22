россия вернула уже 12 тел украинских защитников, погибших в плену

Цитата

“По состоянию на сегодня россия передала нам уже двенадцать тел наших пленных, которые до этого были подтверждены Международным Комитетом Красного Креста как находящиеся в плену у россии. При этом никаких сообщений со стороны россии ни об ухудшении их здоровья ни о тяжелом их состоянии не было. Что опять же ставит под сомнение качество работы или наличие у той стороны медицинской комиссии”, — говорится в сообщении.

Дополнительно

Всего за годы войны между Украиной и россией состоялось 48 обменов. Украине удалось вернуть 2 598 наших людей — это не только военные, а и гражданские.

Напомним

В Украине нет необходимости создавать новые места для содержания российских военнопленных, ведь обмены происходят регулярно. Система никогда не достигает своего максимума для содержания.