россия вернула уже 12 тел украинских защитников, погибших в плену
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. рф возвращает тела украинских защитников, в частности тех, которые погибли находясь в российском плену. Об этом во время брифинга в Military Media Center сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юрий Таранюк, пишет УНН.
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“По состоянию на сегодня россия передала нам уже двенадцать тел наших пленных, которые до этого были подтверждены Международным Комитетом Красного Креста как находящиеся в плену у россии. При этом никаких сообщений со стороны россии ни об ухудшении их здоровья ни о тяжелом их состоянии не было. Что опять же ставит под сомнение качество работы или наличие у той стороны медицинской комиссии”, — говорится в сообщении.
Дополнительно
Всего за годы войны между Украиной и россией состоялось 48 обменов. Украине удалось вернуть 2 598 наших людей — это не только военные, а и гражданские.
Напомним
В Украине нет необходимости создавать новые места для содержания российских военнопленных, ведь обмены происходят регулярно. Система никогда не достигает своего максимума для содержания.