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росія повернула вже 12 тіл українських захисників, які загинули в полоні

росія повернула вже 12 тіл українських захисників, які загинули в полоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. рф повертає тіла українських захисників, зокрема тих, які загинули перебуваючи в російському полоні. Про це під час брифінгу в Military Media Center повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк, пише УНН.

Цитата

“Станом на сьогодні росія передала нам уже дванадцять тіл наших полонених, які до цього були підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного Хреста як такі, що перебувають в полоні в росії. При цьому ніяких повідомлень зі сторони росії ні про погіршення їхнього здоров’я, ні про важкий їхній стан не було. Що знову ж таки ставить під сумнів якість роботи чи наявність у тої сторони медичної комісії”, — йдеться в повідомленні.

Додатково

Загалом за роки війни між Україною та росією відбулося 48 обмінів. Україні вдалося повернути 2 598 наших людей — це не тільки військові, а й цивільні.

Нагадаємо

В Україні немає потреби створювати нові місця для утримання російських військовополонених, адже обміни відбувають регулярно. Система ніколи не досягає свого максимуму для утримання.

Українські Національні Новини

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