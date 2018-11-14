Россия подала апелляцию в Верховный суд Британии по делу "долга Януковича"

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании на решение Апелляционного суда Англии, которое постановило проведение всеобъемлющего судебного процесса в одном из аргументов Украины в споре с Россией по еврооблигациям на 3 миллиарда долларов, которые называют "долгом Януковича". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина России, передает УНН.