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Россия подала апелляцию в Верховный суд Британии по делу "долга Януковича"

Россия подала апелляцию в Верховный суд Британии по делу "долга Януковича"

Киев  •  УНН

 • 6252 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании на решение Апелляционного суда Англии, которое постановило проведение всеобъемлющего судебного процесса в одном из аргументов Украины в споре с Россией по еврооблигациям на 3 миллиарда долларов, которые называют "долгом Януковича". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина России, передает УНН.

"26 октября 2018 года компания The Law Debenture Trust Corporation plc, которая представляет интересы Российской Федерации как единого владельца указанного выпуска еврооблигаций Украины, по поручению Минфина России подала в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии по четвертому доводу Украины. Ожидается, что рассмотрение апелляции состоится в Верховном суде Великобритании не ранее июня 2019 года", - заявили в министерстве.

По мнению Минфина России, четвертый аргумент Украины, как и другие три, также должен быть отклонен без проведения судебного процесса.

Так, ранее Апелляционный суд констатировал, что четвертый аргумент Украины - выпуск еврооблигаций под давлением России, в отличие от других трех аргументов, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

Как сообщал УНН, в сентябре 2018 года Апелляционный суд Англии вынес решение по апелляции, поданной Украиной, по решению Высокого суда Лондона, обязывающему Украину погасить задолженность перед РФ.

В феврале 2016 года компания The Law Debenture Trust Corporation PLC подала иск против Украины в Высокий суд Англии и Уэльса по долгу. Украина подала в Высокий суд Англии возражения против иска The Law Debenture Trust Corporation PLC.

Высокий суд Лондона в марте не признал обоснованность аргументов Украины по делу о "долге Януковича".

Минфин Украины в июне подал апелляцию на решение Высокого суда Лондона по делу России против Украины по выплате 3 млрд долл. При этом в сентябре Украина компенсировала РФ 1,16 млн фунтов по постановлению Высокого суда Лондона.

Правительство Украины в 2013 году постановило осуществить государственные внешние заимствования путем выпуска облигаций внешнего государственного займа на сумму 3 млрд долларов с погашением 20 декабря 2015 года, которые выкупила Россия.

Украина должна была выплатить долг в декабре 2015 года. Этого не произошло, поскольку в Украине ввели мораторий на возврат долгов кредиторам, в том числе России. После этого в феврале 2016 года Россия подала судебный иск против Украины.

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